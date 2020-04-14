Кращий кагор України – KOBLEVO: його обирають споживачі і рекомендують сомельє

Кагор KOBLEVO Український визнано кращим в Україні! У високих оцінках сходяться і професіональні сомельє, і більшість українців.

Невід'ємним атрибутом святкового пасхального столу, крім пасок і страв української кухні, є Кагор. Створення Кагору – це особливий процес, який має свої секрети виноробства.

Характерною рисою справжнього Кагору є його темно-рубіновий колір.

При виробництві вина подрібнені ягоди винограду обов’язково нагрівають за температури 60-70°С і витримують близько доби. Завдяки цьому з'являється повний, оксамитовий, густий і дуже насичений смак з тонами чорносливу і шоколаду.

За даними дослідження Всеукраїнського аналітичного центру, найбільшою популярністю серед споживачів користується саме Кагор KOBLEVO Український – він отримав золоту зірку якості і відзнаку споживачів. Бренд KOBLEVO увійшов до реєстру кращих постачальників товарів та послуг і ідеально підходить до святкування Великодня.

Спеціальна технологія виробництва, яку використовують винороби KOBLEVO забезпечує особливий насичений смак та гармонійний аромат.

Смакові якості оцінили і експерти-професіонали з Асоціації сомельє. Безперечно, українські ґрунти поблизу Чорного моря, якнайкраще підходять для вирощування червоних сортів винограду. Ягода набирає максимальну кількість природного цукру й речовин, які дарують Кагору необхідну насиченість, яскравий смак і аромат.

Традиційно щороку до Великодня Асоціація Сомельє України тестує найпопулярніші Кагори. Наосліп оцінюють популярні позиції, які продаються спеціально до свята.

"Особливо насичений смак і аромат у кагору українського KOBLEVO", – зазначає голова асоціації Іван Бачурін. – Це класичний Кагор з інтенсивним рубіновим кольором, складним ароматом сухофруктів, і чорносливу. Він відрізняється оксамитовим смаком і чудово доповнить Великодній стіл".

Сомельє рекомендують відкривати пляшку з Кагором за 20 хвилин до вживання – так аромат вина проявить себе в усій красі.

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