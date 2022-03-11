Аэродром обстреляли четырьмя крылатыми ракетами. Об этом глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил со ссылкой на данные военных.

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По оценкам командования, ракеты, возможно, были выпущены из бомбардировщика армии России из района Черного моря,

– подчеркнул Погуляйко.

Отметим, около 05:45 по аэродрому в Луцке нанесли ракетные удары. Система экстренного оповещения не сработала, сирены включили уже после взрыва. В результате обстрела погибли 4 военных, еще 6 человек пострадали.

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