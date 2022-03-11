Аеродром обстріляли 4-ма крилатими ракетами. Про це голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив з посиланням на дані військових.

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За оцінками командування, ракети можливо були випущені з бомбардувальника армії Росії з району Чорного моря,

– наголосив Погуляйко.

Зауважимо, близько 05:45 по аеродрому в Луцьку завдали ракетні удари. Система екстреного оповіщення не спрацювала, сирени увімкнули вже після вибуху. Внаслідок обстрілу загинули 4 військових, ще 6 людей постраждали.

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До теми дивіться відео про стан постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Луцька: