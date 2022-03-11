Загинули 4 військовослужбовців, 6 людей поранені. Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук.

Важливо Струс мозку, панічна атака: у якому стані постраждалі від ракетного вибуху в Луцьку

Обстріл аеродрому у Луцьку

Росіяни випустили 4 ракети на Луцьк. Система оповіщення у місті не спрацювала. Після цього пролунали потужні вибухи.

Поліщук повідомив, що котельні були відключені, тому вони справні. Він додав, щобойовий дух у жителів міста високий, готуються до опору.

Звернення Поліщука:



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.

До теми – Струс мозку, панічна атака: у якому стані постраждалі від ракетного вибуху в Луцьку: