Вымогатели "зарабатывают" таким способом уже несколько дней. Об этом изданию "Конкурент" рассказал один из местных жителей.

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В Луцке бездомные живут в парковочной будке

По словам мужчины, бездомные поселились в парковочной будке, расположенной возле пивного клуба "Оболонь" ("Кораблик"). Они требуют, чтобы водители платили им деньги за парковку транспортных средств.

Инцидент произошел несколько дней назад. Впрочем мужчина отметил, что такие случаи были и раньше.



Бездомные требуют деньги у водителей за парковку / Фото издания "Конкурент"

Местные жители в течение длительного времени жалуются на шум и антисанитарию, которую создают бездомные. Один из местных депутатов заявил, что люди обращались к нему с требованием решить эту проблему. Чиновник предложил поручить департаменту муниципальной стражи разобраться с вопросом.

Люди пожаловались властям на бездомных

Группа мужчин еще в конце июля самовольно поселилась в парковочной будке. Представители администрации "Кораблик" сообщили, что сначала в этом помещении поселилась одна женщина пожилого возраста. Впрочем впоследствии там начали появляться уже и другие бездомные, злоупотребляющие алкоголем.



Бездомные заняли парковочную будку / Фото издания "Конкурент"

Мужчины якобы убеждали, что работают в пивном клубе. Впрочем администрация заведения опровергла все заявления.

Заместитель директора объяснил, что раз в месяц платит бездомному за уборку. Однако такая работа не дает права ему жить на территории. И добавил, что муниципальная власть уже несколько месяцев собирается снести парковочную будку. Однако до сих пор такая инициатива не реализована.