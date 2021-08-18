Вимагачі "заробляють" таким способом вже протягом кількох днів. Про це виданню "Конкурент" розповів один з місцевих мешканців.

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У Луцьку безпритульні живуть в паркувальній будці

За словами чоловіка, безхатьки оселилися в паркувальній будці, яка розміщена біля пивного клубу "Оболонь" ("Кораблик"). Вони вимагають, аби водії платили їм гроші за паркування транспортних засобів.

Інцидент стався кілька днів тому. Втім чоловік зауважив, що такі випадки траплялися й раніше.



Безхатьки вимагають гроші у водіїв за паркування / Фото видання "Конкурент"

Місцеві мешканці протягом тривалого часу скаржаться на шум і антисанітарію, яку створюють безхатченки. Один з місцевих депутатів заявив, що люди зверталися до нього з вимогою розв'язати цю проблему. Чиновник запропонував доручити департаменту муніципальної варти розібратися з питанням.

Люди поскаржилися владі на безхатьків

Група чоловіків ще наприкінці липня самовільно оселилася в паркувальній будці. Представники адміністрації "Кораблика" повідомили, що спочатку в цьому приміщенні оселилася одна жінка старшого віку. Втім згодом там почали з'являтися вже й інші безпритульні, які зловживають алкоголем.



Безпритульні зайняли паркувальну будку / Фото видання "Конкурент"

Чоловіки нібито переконували, що працюють у пивному клубі. Втім адміністрація закладу заперечила всі заяви.

Заступник директора пояснив, що раз в місяць платить безхатькові за прибирання. Однак така робота не дає права йому жити на території. І додав, що муніципальна влада вже протягом кількох місяців збирається знести паркувальну будку. Однак досі така ініціатива не реалізована.