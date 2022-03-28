В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 28 марта по состоянию на 19:30 в Луцке продолжают тушить пожар, возникший на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в результате обстрела 27 марта.

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Пожар на нефтебазе в Луцке все еще гасят

Сегодня в 08:12 его удалось локализовать, сейчас идет ликвидация,

– отметили спасатели.

Они также обнародовали фото с места возгорания.

Возгорание на нефтебазе Луцка: Фото ГСЧС

В городе проверили качество воздуха

Из-за пожара на нефтебазе специалисты проверили качество воздуха в областном центре. Об этом рассказала заместитель директора по исследованию физических и химических факторов областного центра контроля и профилактики болезней Надежда Костырка. Замеры воздуха производили в 4 местах.

По словам Костырки, снизить последствия горения нефтепродуктов помог сильный ветер.

Объект расположен в промышленной зоне, ветер нам помог. Он не позволил лечь концентрированному дыму на жилую застройку, поэтому превышений ни в одной из точек не было. Ни окиси углерода, ни сернистого ангидрида, ни диоксида азота,

– подчеркнула она.

К слову, после введения военного положения областной центр контроля и профилактики болезней начал ежедневно мониторить качество питьевой воды в водопроводах и трижды в день проверять естественный радиационный фон на Волыни. Пока никакие превышения нормы не фиксировали.

Обратите внимание – о последствиях пожара в Луцке: смотрите видео