О минировании административного здания в Луцке аноним сообщил по телефону утром 15 апреля. К ЦПАУ выехали взрывотехники и патрульные.

Поэтому Центр предоставления административных услуг пока не принимает посетителей. О возобновлении работы сообщат дополнительно. Актуально Мужчина пригрозил взорвать главный железнодорожный вокзал Днепра: его уже задержали Что известно о минировании Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию.

Продолжают работу внутри админздания.

По состоянию на 13 часов информации о наличии или отсутствии взрывоопасных предметов нет.

Возле ЦПАУ в Луцке ищут взрывчатку / Фото Нацполиция Обратите внимание! Верховная Рада ужесточила ответственность за ложное минирование – за это могу лишить свободы на срок от 2 до 6 лет. Когда возобновят работу ЦПАУ Луцкий горсовет предупредил, что из-за возможного минирования работа ЦПАУ приостановлена.

О возобновлении ее работы сообщат дополнительно.

Посетителей с талонами предварительной записи примут в другой день.