В Луцке ищут взрывчатку в ЦПАУ: центр прекратил работу
О минировании административного здания в Луцке аноним сообщил по телефону утром 15 апреля. К ЦПАУ выехали взрывотехники и патрульные.
Источник:Нацполиция
Поэтому Центр предоставления административных услуг пока не принимает посетителей. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
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Что известно о минировании
- Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию.
- Продолжают работу внутри админздания.
- По состоянию на 13 часов информации о наличии или отсутствии взрывоопасных предметов нет.
Возле ЦПАУ в Луцке ищут взрывчатку / Фото Нацполиция
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