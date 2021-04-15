Про мінування адміністративної будівлі у Луцьку анонім повідомив телефоном зранку 15 квітня. До ЦНАПу виїхали вибухотехніки та патрульні.

Через це Центр надання адміністративних послуг наразі не приймає відвідувачів. Про поновлення роботи повідомлять додатково. Актуально Чоловік пригрозив підірвати головний залізничний вокзал Дніпра: його вже затримали Що відомо про мінування Наразі правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію.

Продовжують роботу всередині адмінбудівлі.

Станом на 13 годину інформації щодо наявності або відсутності вибухонебезпечних предметів немає.

Біля ЦНАПу в Луцьку шукають вибухівку / Фото Нацполіція Зверніть увагу! Верховна рада посилила відповідальність за фейкові мінування – за це можу позбавити волі на строк від 2 до 6 років. Коли відновлять роботу ЦНАПу Луцька міськрада попередила, що через ймовірне мінування робота ЦНАПу призупинено.

Про відновлення її роботи повідомлять додатково.

Відвідувачів з талонами попереднього запису приймуть в інший день.