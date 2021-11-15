Патрульные Волыни 13 ноября примерно в 16:00 получили сообщение о мошенничестве. К правоохранителям обратился 19-летний местный житель.

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Парень купил фейковое водительское удостоверение

Заявитель рассказал, что через сеть заказал водительское удостоверение категории А, предварительно перечислив "продавцу" деньги в сумме 1 000 гривен.

После уже готовый "документ" он забрал в отделении почты, которое расположено на улице Ершова, что в Луцке. Там он оплатил еще 3 000 гривен.

Юношу удивило отсутствие документа в Дие

Парня удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дия".

Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя фальшивое водительское удостоверение. Туда же патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков.



Парень пожаловался полиции на отсутствие в Дие фейкового водительского удостоверения / Фото патрульных

Обратите внимание! С 5 ноября водительское удостоверение, заказанное через электронный кабинет водителя или через Дию, можно получить в отделениях Укрпочты.

Текст сообщения патрульной полиции Волынской области:

3 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о мошенничестве.

Заявитель позвонил на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал себе удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив денежные средства в сумме 1000 гривен. После "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен. Также его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дия".

Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.