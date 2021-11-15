Патрульні Волині 13 листопада, приблизно о 16:00 отримали повідомлення про шахрайство. До правоохоронців звернувся 19-річний місцевий житель.

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Хлопець купив фейкове посвідчення водія

Заявник розповів, що через мережу замовив посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши "продавцю" гроші у сумі 1 000 гривень.

Опісля вже готовий "документ" він забрав у відділенні пошти, яке розташоване на вулиці Єршова, що у Луцьку. Там він оплатив ще 3 000 гривень.

Юнака здивувала відсутність документа у Дії

Хлопця здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія".

Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника фальшиве посвідчення водія. Туди ж патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків.



Хлопець поскаржився поліції на відсутність у Дії фейкового посвідчення водія / Фото патрульних

Зверніть увагу! З 5 листопада посвідчення водія, замовлене через Електронний кабінет водія або через Дію, можна отримати у відділеннях Укрпошти.

Текст допису патрульної поліції Волинської області:

3 листопада, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 гривень. Опісля "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія".

Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.