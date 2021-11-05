Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України 5 листопада. "Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу. Сервісні центри МВС потурбувалися про вас", – повідомили в установі.
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Як отримати посвідчення поштою
Для того, щоб отримати посвідчення поштою, треба авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Людина має заповнити всі необхідні поля, а тоді обрати доставку Укрпоштою.
Крім того, жителям сіл посвідчення водія доставлятимуть кур'єри Укрпошти. "Мінімум контактів, натомість скільки щастя", – підкреслили у МВС.
Посвідчення водія: останні новини
- Нове посвідчення водія можна замовити через додаток "Дія".
- Станом на 3 листопада Київські ЦНАПи вже видали 4 971 посвідчення водія.
- В Україні ввели посвідчення водія лише для керування авто з автоматичною коробкою передач.