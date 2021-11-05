Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 5 ноября. "Никаких очередей, переживаний подхватить вирус, планирования времени. Сервисные центры МВД позаботились о вас", – сообщили в заведении.
На тему Водителям-иностранцам в Польше будут оформлять новый обязательный документ
Как получить удостоверение по почте
Для того чтобы получить удостоверение по почте, нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Человек должен заполнить все необходимые поля, а затем выбрать доставку по Укрпочте.
Кроме того, жителям сел водительские удостоверения будут доставлять курьеры Укрпочты. "Минимум контактов, зато сколько счастья", – подчеркнули в МВД.
Водительское удостоверение: последние новости
- Новое водительское удостоверение можно заказать через приложение "Дія".
- По состоянию на 3 ноября Киевские ЦПАУ уже выдали 4971 водительское удостоверение.
- В Украине ввели водительское удостоверение только для вождения авто с автоматической коробкой передач.