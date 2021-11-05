Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 5 ноября. "Никаких очередей, переживаний подхватить вирус, планирования времени. Сервисные центры МВД позаботились о вас", – сообщили в заведении.

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Как получить удостоверение по почте

Для того чтобы получить удостоверение по почте, нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Человек должен заполнить все необходимые поля, а затем выбрать доставку по Укрпочте.

Обратите внимание! Получить удостоверение можно в ближайшем отделении Укрпочты.

Кроме того, жителям сел водительские удостоверения будут доставлять курьеры Укрпочты. "Минимум контактов, зато сколько счастья", – подчеркнули в МВД.

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