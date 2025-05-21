Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий от Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который получили журналисты Суспильного.

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Что известно о нападении на защитника Украины в Луцке

В издании отметили, что военнообязанный мужчина нанес ранения военному. Травмированного госпитализировали в реанимацию.

Нападавшего задержали. Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство,

– говорится в публикации.

Сейчас военнослужащий переведен из реанимации в профильное отделение. Его состояние стабилизировали – жизни ничего не угрожает.

В Нацполиции отметили, что дело пока не комментируют.

К слову, в апреле мужчина угрожал ножом сотрудникам ТЦК во время проверки военно-учетных документов. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли нож как вещественное доказательство. Открыли уголовное внедрение за угрозу убийством.

В феврале в Чернигове мужчина залил баллончиком военнослужащего ТЦК. Подозреваемого идентифицировали – оказалось, что это 43-летний горожанин. Мужчине грозило до 7 лет лишения свободы.