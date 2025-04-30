Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. В Новобаварском районе Харькова 29 апреля произошел инцидент, когда 29-летний мужчина угрожал ножом сотрудникам ТЦК во время проверки военно-учетных документов.

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Угроза ножом в Харькове

По информации полиции, во время проверки учетных документов граждан нарушитель вел себя агрессивно и, достав нож, начал угрожать применением оружия.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 от оператора "102". Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудник Шевченковского РТЦК и СП обратился с письменным заявлением, в котором объяснил, что мужчина не прошел проверку документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли нож в качестве вещественного доказательства.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. В настоящее время ведется следствие.