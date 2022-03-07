Ее они назвали "ДжаВолына". Своеобразная аллюзия на Джавелин – британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный обезвреживать вражескую авиацию.
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Коктейли Молотова будут лететь далеко и метко
"ДжаВолына" позволяет отправлять любимые среди украинцев коктейли Молотова на большее расстояние, а также гарантирует лучшую меткость.
Павел Цапюк, в чьем фейсбуке и появилось видео с работой "ДжаВолыны" отметил, что будут работать над тем, чтобы испытать более мощный заряд.
"ДжаВолына". Когда не спится. Она работает,
– написал он.
В комментариях к публикации он в шутку говорит, что "волынский узвар должен иметь свою установку". И мы с ним абсолютно солидарны. К слову, для обороны Луцка уже приготовили почти 25 тысяч таких "узваров".
Смотрите на видео, как работает "ДжаВолына":
- Отметим, что в разгар пандемии коронавируса команда активиста изготавливала защитные щитки для врачей.
Ловите рецепт коктейля Молотова / инфографика 24 канала
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