Ее они назвали "ДжаВолына". Своеобразная аллюзия на Джавелин – британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный обезвреживать вражескую авиацию.

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Коктейли Молотова будут лететь далеко и метко

"ДжаВолына" позволяет отправлять любимые среди украинцев коктейли Молотова на большее расстояние, а также гарантирует лучшую меткость.

Павел Цапюк, в чьем фейсбуке и появилось видео с работой "ДжаВолыны" отметил, что будут работать над тем, чтобы испытать более мощный заряд.

"ДжаВолына". Когда не спится. Она работает,

– написал он.

В комментариях к публикации он в шутку говорит, что "волынский узвар должен иметь свою установку". И мы с ним абсолютно солидарны. К слову, для обороны Луцка уже приготовили почти 25 тысяч таких "узваров".

Смотрите на видео, как работает "ДжаВолына":

Отметим, что в разгар пандемии коронавируса команда активиста изготавливала защитные щитки для врачей.





Ловите рецепт коктейля Молотова / инфографика 24 канала

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