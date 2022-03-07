Її вони назвали "ДжаВолина". Своєрідна алюзія на Джавелін – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений знешкоджувати ворожу авіацію.

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Коктейлі Молотова летітимуть далеко та влучно

"ДжаВолина" дозволяє відправляти улюблені серед українців коктейлі Молотова на більшу відстань, а також гарантує кращу влучність.

Павло Цапюк, на чиєму фейсбуці й з'явилося відео з роботою "ДжаВолини" зазначив, що працюватимуть над тим, щоб випробувати потужніший заряд.

"ДжаВолина". Коли не спиться. Вона працює,

– написав він.

У коментарях до публікації він жартома каже, що "волинський узвар повинен мати свою установку". І ми з ним абсолютно солідарні. До слова, для оборони Луцька уже приготували майже 25 тисяч таких "узварів".

Дивіться на відео, як працює "ДжаВолина":

Зазначимо, що у розпал пандемії коронавірусу команда активіста виготовляла захисні щитки для лікарів.



Ловіть рецепт коктейлю Молотова / інфографіка 24 каналу

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