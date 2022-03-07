Її вони назвали "ДжаВолина". Своєрідна алюзія на Джавелін – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений знешкоджувати ворожу авіацію.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Коктейлі Молотова летітимуть далеко та влучно
"ДжаВолина" дозволяє відправляти улюблені серед українців коктейлі Молотова на більшу відстань, а також гарантує кращу влучність.
Павло Цапюк, на чиєму фейсбуці й з'явилося відео з роботою "ДжаВолини" зазначив, що працюватимуть над тим, щоб випробувати потужніший заряд.
"ДжаВолина". Коли не спиться. Вона працює,
– написав він.
У коментарях до публікації він жартома каже, що "волинський узвар повинен мати свою установку". І ми з ним абсолютно солідарні. До слова, для оборони Луцька уже приготували майже 25 тисяч таких "узварів".
Дивіться на відео, як працює "ДжаВолина":
- Зазначимо, що у розпал пандемії коронавірусу команда активіста виготовляла захисні щитки для лікарів.
Ловіть рецепт коктейлю Молотова / інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!