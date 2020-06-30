Во время грозы в Луцке упал двухсотлетний ясень, который называли Лесиным. По преданию, в детстве у него любила проводить время Леся Украинка. Лесин ясень был ботаническим памятником природы местного значения в Украине.

Двухсотлетний ясень, который рос рядом с Луцким замком, упал в ночь на 30 июня, сообщают "Волынские новости".

Узнайте больше Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины

По словам очевидцев, непогода разрушила Лесин ясень примерно в 4:00.

Недавно дерево опустилось на 30 градусов. Эксперты его осмотрели и разработали способ спасения памятника. В ближайшее время ясень планировали кронировать и обустроить подпорки.

Что известно о Лесином ясене

Дерево было ботаническим памятником местного значения.

Росло в старом городе близ замка Любарта.

Люди назвали его Лесиным, поскольку прежде в доме рядом жила Леся Украинка. По преданию, именно вблизи ясеня она очень любила проводить время.

В Луцке упало дерево, у которого отдыхала Леся Украинка / Фото "Волынские новости"

Из-за грозы упал двухсотлетний Лесин ясень: смотрите видео "ТСН"​