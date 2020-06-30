У Луцьку під час грози впав знаменитий ясен, під яким сиділа Леся Українка – фото, відео
Під час грози в Луцьку впав двохсотлітній ясен, який ще називали Лесиним. За переказами, у дитинстві біля нього любила проводити час Леся Українка. Лесин ясен був ботанічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні.
Двохсотлітній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня, повідомляють "Волинські новини".
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За словами очевидців, негода зруйнувала Лесин ясен приблизно о 4:00.
Нещодавно дерево похилилося на 30 градусів. Експерти його оглянули та розробили спосіб порятунку пам’ятки. Найближчим часом ясен планували кронувати та облаштувати підпори.
Що відомо про Лесин ясен
- Дерево було ботанічною пам'яткою місцевого значення.
- Росло у старому місті поблизу замку Любарта.
- Люди назвали його Лесиним, бо колись у будинку поряд мешкала Леся Українка. За переказами, саме поблизу ясена вона дуже любила проводити час.
У Луцьку впало дерево, біля якого відпочивала Леся Українка / Фото "Волинські новини"
Через грозу впав двохсотлітній Лесин ясен: дивіться відео "ТСН"