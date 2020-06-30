Під час грози в Луцьку впав двохсотлітній ясен, який ще називали Лесиним. За переказами, у дитинстві біля нього любила проводити час Леся Українка. Лесин ясен був ботанічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні.

Двохсотлітній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня, повідомляють "Волинські новини". Дізнайтеся більше Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки За словами очевидців, негода зруйнувала Лесин ясен приблизно о 4:00. Нещодавно дерево похилилося на 30 градусів. Експерти його оглянули та розробили спосіб порятунку пам’ятки. Найближчим часом ясен планували кронувати та облаштувати підпори. Що відомо про Лесин ясен Дерево було ботанічною пам'яткою місцевого значення.

Росло у старому місті поблизу замку Любарта.

Люди назвали його Лесиним, бо колись у будинку поряд мешкала Леся Українка. За переказами, саме поблизу ясена вона дуже любила проводити час. У Луцьку впало дерево, біля якого відпочивала Леся Українка / Фото "Волинські новини" Через грозу впав двохсотлітній Лесин ясен: дивіться відео "ТСН"