В Луцке ввели единый электронный билет для общественного транспорта. Но не все пассажиры этого придерживаются и продолжают водителям давать наличные. Власти города 7 апреля устроили проверку: помимо соблюдения масочного режима, контролировали также способ оплаты проезда.

Проверку электронного билета осуществляли работники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте совместно с контроллерами электротранса. "Зайцам", которые платили наличными за проезд, они выписали штрафы. Ведь фактически электронного билета у нарушителей не было.

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Что известно об е-билетах в Луцке

Система единого электронного билета в Луцке начала работать 11 декабря 2020 года.

Она стала единственным вариантом оплаты проезда – наличные в транспорте больше не принимают.

Можно оплатить поездку через сам е-билет, в приложении CityCard, средствами Paypass банковской карточки, ApplePay или Gpay.



Проверка в общественном транспорте / фото Луцкий городской совет

Частично внедрению такой инновации поспособствовал коронавирус и рекомендации ВОЗ о бесконтактной оплате.

Поэтому сегодня устроили рейд именно на тех пассажиров, которые пытались оплатить билет наличными.

Какие санкции за нарушение оплаты системы е-билета

Штраф за безбилетный проезд составляет 120 гривен на автобусных маршрутах и ​​80 гривен – на троллейбусных.

Кроме того, перевозчику, который взял пассажиров за наличные, тоже будет не до шуток – ему выпишут штраф. Он может достигать 1700 гривен.



Как происходила проверка в Луцком транспорте / фото Луцкий городской совет

Если до февраля система е-билета фиксировала в среднем 85 тысяч транзакций в день, то сегодня, после проведения проверок, эта цифра поднялась до 120 тысяч в день,

– рассказал заместитель начальника управления транспорта и связи Александр Середа.

Он также отметил, что тенденция нарушения правил оплаты проезда постепенно идет на спад.

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