В Луцке ловили пассажиров, которые платят наличными в транспорте
В Луцке ввели единый электронный билет для общественного транспорта. Но не все пассажиры этого придерживаются и продолжают водителям давать наличные. Власти города 7 апреля устроили проверку: помимо соблюдения масочного режима, контролировали также способ оплаты проезда.
Источник:Луцкий городской совет
Проверку электронного билета осуществляли работники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте совместно с контроллерами электротранса. "Зайцам", которые платили наличными за проезд, они выписали штрафы. Ведь фактически электронного билета у нарушителей не было.
Актуально Е-билет уже во Львове: в трамваях установили первые валидаторы
Что известно об е-билетах в Луцке
- Система единого электронного билета в Луцке начала работать 11 декабря 2020 года.
- Она стала единственным вариантом оплаты проезда – наличные в транспорте больше не принимают.
- Можно оплатить поездку через сам е-билет, в приложении CityCard, средствами Paypass банковской карточки, ApplePay или Gpay.
Проверка в общественном транспорте / фото Луцкий городской совет
- Частично внедрению такой инновации поспособствовал коронавирус и рекомендации ВОЗ о бесконтактной оплате.
- Поэтому сегодня устроили рейд именно на тех пассажиров, которые пытались оплатить билет наличными.
Какие санкции за нарушение оплаты системы е-билета
- Штраф за безбилетный проезд составляет 120 гривен на автобусных маршрутах и 80 гривен – на троллейбусных.
- Кроме того, перевозчику, который взял пассажиров за наличные, тоже будет не до шуток – ему выпишут штраф. Он может достигать 1700 гривен.
Как происходила проверка в Луцком транспорте / фото Луцкий городской совет
Если до февраля система е-билета фиксировала в среднем 85 тысяч транзакций в день, то сегодня, после проведения проверок, эта цифра поднялась до 120 тысяч в день,
– рассказал заместитель начальника управления транспорта и связи Александр Середа.
Он также отметил, что тенденция нарушения правил оплаты проезда постепенно идет на спад.
Какова ситуация с единым билетом в Украине
- Во Львове планируют запустить е-билет до конца 2021 года. Сейчас уже установили первые валидаторы и ожидают крупную партию устройств, чтобы запустить систему в тестовом режиме.
- В Киеве тоже все никак не запустят единую карточку на все виды транспорта – в январе 2021 года снова отложили еще на полгода.
- Всего в правительстве планируют ввести единый билет, который будет действовать на территории всей Украины.
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