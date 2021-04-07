У Луцьку запровадили єдиний електронний квиток для громадського транспорту. Але не всі пасажири цього дотримуються та продовжують водіям давати готівку. Влада міста 7 квітня влаштувала перевірку: крім дотримання маскового режиму, контролювали також спосіб оплати проїзду.

Перевірку щодо е-квитка здійснювали працівники Державної служби України з безпеки на транспорті спільно з контролерами електротрансу. "Зайцям", які платили готівкою за проїзд, вони виписали штрафи. Адже фактично електронного квитка у порушників не було.

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Що відомо про е-квиток в Луцьку

Система єдиного електронного квитка у Луцьку запрацювала 11 грудня 2020 року.

Вона стала єдиним варіантом оплати проїзду – готівку в транспорті більше не приймають.

Можна оплатити поїздку через сам е-квиток, додатку CityCard, засобів Paypass банківської картки, ApplePay чи Gpay.



Перевірка в громадському транспорті / фото Луцька міська рада

Частково запровадженню такої інновації посприяв коронавірус й рекомендації ВООЗ про безконтактну оплату.

Тому сьогодні влаштували рейд саме на тих пасажирів, які намагались оплатити квиток готівкою.

Які санкції за порушення оплати системи е-квитка

Штраф за безквитковий проїзд становить 120 гривень на автобусних маршрутах та 80 гривень – на тролейбусних.

Крім того, перевізнику, який взяв пасажирів за готівку, теж буде непереливки – йому випишуть штраф. Він може сягати 1 700 гривень.



Як відбувалась перевірка в Луцькому транспорті / фото Луцька міська рада

Якщо до лютого система е-квитка фіксувала в середньому 85 тисяч транзакцій за день, то сьогодні, після проведення перевірок, ця цифра піднялась до 120 тисяч на день,

– розповів заступник начальника управління транспорту та зв'язку Олександр Середа.

Він також зазначив, що тенденція порушення правил оплати проїзду поступово йде на спад.

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