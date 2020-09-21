В Україні з 22 вересня запрацює послуга смарт-квиток. Це означає, що оплата проїзду в громадському транспорті буде повністю безготівковою. Жетони метро і паперові квитки на наземний транспорт замінить єдиний електронний білет.

Послугу смарт-квиток запровадять по всій Україні, вона діятиме на усі види громадського транспорту. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує ТСН.

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За його словами, спочатку послуга почне діяти в Укрзалізниці та київському метро. У майбутньому система запрацює у всіх великих компаніях-перевізниках України.

Міністр наголосив, що система смарт-квитка допоможе зекономити час пасажирам, яким не потрібно більше стояти у довгих чергах за білетами. Він також додав, що це надзвичайно важливо під час пандемії.

Як працює система смарт-квитка

пасажир обирає бажаний напрям маршруту, дату і час відправлення у системі Smart Ticket;

далі пасажир отримує список пропозицій усіх можливих варіантів для подорожі;

після цього оформлює замовлення та оплачує його;

у кінці клієнт отримує єдиний електронний квиток, що містить в собі QR-коди на всі обрані види транспорту.

Придбати квиток можна на сервісі Smart Ticket, а згодом можна буде у касах чи інших системах з продажу білетів. У наземному транспорті, щоб оплатити проїзд потрібно буде прикласти картку до валідатора, а у метро – до турнікету.

Якою буде ціна на смарт-квиток

Як повідомив Криклій, зараз вартість єдиного смарт-квитка дорівнюватиме вартості окремих квитків.

Зараз це не більше і не менше вартості квитків. Комісію на оплату додаткових витрат покривають відповідні компанії. Наприклад, Київпарксервіс чи Київметрополітен. Вони покривають комісію, щоб не було дорожче. Але наша мета, аби було вигідніше, аби була додаткова економія,

– розповів Криклій.



Так виглядатиме смарт-квиток / Фото Smart Ticket

Де в Україні почне працювати послуга смарт-квитка

Очільник міністерства запевнив, що до кінця року послугу смарт-квитка запровадять у Києві, Харкові, Маріуполі та у Львівській області.

Послуга смарт-квиток діятиме на усіх видах громадського транспорту: потягах, метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та навіть літаках.