Луцкий террорист Максим Кривош перед тем, как сдаться полиции, извинился перед заложниками и раздал им доллары на память. Сами люди говорят, что деньги якобы были фальшивые.

Заложники говорят, что Кривош их не оскорблял, а также достал из сумки пачки с долларами и раздал их людям, предупредив, что валюта фальшивая, говорится в сюжете Аверс.

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Однако в сюжете со ссылкой на источники утверждается: деньги все же были настоящими и люди их приняли. Однако заложники не успели собрать все деньги из автобуса, и они в момент спецоперации были разбросаны по салону.

В протоколе полиции о долларах не упоминается вообще. Кроме того, адвокат Кривоша Сергей Тиможинский заявил, что у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривен.

Что известно о теракте в Луцке?

21 июля в Луцке Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с заложниками и удерживал их 12 часов. Кривош хотел, чтобы все религиозные и политические деятели Украины обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом пересмотреть фильм "Земляне" 2005 года, что и сделал.

Вечером Кривош сдался полиции и заложники были освобождены.

Какую меру пресечения избрали террористу?

Суд 23 июля заключил под стражу Максима Кривоша, где он без права на залог будет находиться как минимум до 18 сентября.