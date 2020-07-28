Луцький терорист Максим Кривош перед тим, як здатись поліції, вибачився перед заручниками і роздав їм долари на пам'ять. Самі люди кажуть, що гроші нібито були фальшиві.

Заручники кажуть, що Кривош їх не ображав, а також дістав з сумки пачки з доларами і роздав їх людям, попередивши, що валюта фальшива, йдеться у сюжеті Аверс.

Цікаво: "Кривош діяв дуже грамотно": у МВС розповіли, чому не задіяли снайперів при операції в Луцьку

Однак у сюжеті з посиланням на джерела стверджується: гроші все ж були справжніми і люди їх взяли. Проте заручники не встигли зібрати всі гроші з автобуса, і вони в момент спецоперації були розкидані по салону.

У протоколі поліції про долари не згадується взагалі. Окрім того, адвокат Кривоша Сергій Тиможинський заявив, що у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень.

Що відомо про теракт у Луцьку?

21 липня у Луцьку Максим Кривош ("Плохой") захопив автобус із заручниками і утримував їх 12 годин. Кривош хотів, щоб всі релігійні й політичні діячі України оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року, що і зробив.

Увечері Кривош здався поліції і заручники були звільнені.

Який запобіжний захід обрали терористу?

Суд 23 липня взяв під варту Максима Кривоша, де він без права на заставу перебуватиме щонайменше до 18 вересня.