Під час операції зі звільнення заручників у Луцьку снайпери участі не брали. Це було зумовлено тим, що терорист Максим Кривош добре підготувався і обрав автобус, в якому були фіранки на вікнах.

За словами Геращенка, Кривош посадив заручників уздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі одного з телеканалів, пише Цензор.нет.

Дивіться також Боюся сісти у транспорт, – заручниця луцького терориста розповіла моторошні подробиці того дня

Кривош дуже добре підготувався. Він дуже грамотно діяв. Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є фіранки,

– пояснив він.

Геращенко зазначив: розмови про те, що Кривоша варто було ліквідувати пострілом снайпера, варто залишити для "диванних експертів". Правоохоронці не могли ризикувати життям людей і гатити по вікнах. А зрештою результат спецоперації – позитивний.

Результат спецоперації – те, що всі заручники залишилися живі. А тее, що терорист перебуває за ґратами – я вважаю, це успіх,

– підсумував Геращенко.