Во время операции по освобождению заложников в Луцке снайперы участия не принимали. Это было обусловлено тем, что террорист Максим Кривош хорошо подготовился и выбрал автобус, в котором были занавески на окнах.

По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, и сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет Цензор.нет.

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Кривош очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть занавески,

– пояснил он.

Геращенко отметил: разговоры о том, что Кривоша стоило ликвидировать выстрелом снайпера, следует оставить для "диванных экспертов". Правоохранители не могли рисковать жизнью людей и бить по окнам. А в конце концов результат спецоперации – положительный.

Результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А удар, что террорист находится за решеткой – я считаю, это успех,

– подытожил Геращенко.

Луцкий террорист захватил автобус: главное