"Кривош действовал очень грамотно": в МВД рассказали, почему не задействовали снайперов в Луцке
Во время операции по освобождению заложников в Луцке снайперы участия не принимали. Это было обусловлено тем, что террорист Максим Кривош хорошо подготовился и выбрал автобус, в котором были занавески на окнах.
По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, и сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет Цензор.нет.
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Кривош очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть занавески,
– пояснил он.
Геращенко отметил: разговоры о том, что Кривоша стоило ликвидировать выстрелом снайпера, следует оставить для "диванных экспертов". Правоохранители не могли рисковать жизнью людей и бить по окнам. А в конце концов результат спецоперации – положительный.
Результат спецоперации – то, что все заложники остались живы. А удар, что террорист находится за решеткой – я считаю, это успех,
– подытожил Геращенко.
Луцкий террорист захватил автобус: главное
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". А президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников-пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.
- 23 июля суд взял под стражу террориста. Он будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября без права на залог.