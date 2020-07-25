Боюсь сесть в транспорт, – заложница луцкого террориста рассказала жуткие подробности дня
Заложница луцкого террориста Оксана до сих пор вспоминает 21 июля как худший день своей жизни. Она рассказала об адских 12 часах плена, переживаниях родных и ужасных последствиях события, которые пытается побороть вместе с психологом. Больше – читайте дальше.
Оксана отметила, что до сих пор боится зайти в общественный транспорт, быть в людных местах и слышать слишком громкие звуки. Об этом она сообщила в комментарии Информационному агентству ВолиньPost.
Важно Угрожал, а водителя приковал наручниками, – интервью с заложником луцкого террориста
Что случилось 21 июля в Луцке: воспоминания очевидицы
Оксана рассказала, что в тот день они с мужем собирались поехать в село Галичаны к родственникам. На автостанции к ним должен был подсесть отец, чтобы вместе ехать в деревню.
Впрочем, автобуса он так и не дождался. В селе их ждала 93-летняя бабушка. Однако родственники так и не приехали к ней. Впоследствии односельчане сообщили ей страшную весть.
Только представьте, как она это восприняла и что чувствовала, ожидая в тот день нас в селе,
– подчеркнула Оксана.
Дома Оксану ждала 9-летняя дочь. Когда террорист позволил сделать последние телефонные звонки, Оксана позвонила папе, чтобы тот не ожидал их на автостанции. А также позвонила дочери.
Обратите внимание Ходили в туалет в ведро: как заложники луцкого террориста пережили 12 часов ада
Ребенок пережил сильнейший стресс. Там были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу,
– сказала экс-пленница.
О физических и моральных травмах
Оксана заявила, что после ужасного события, которое она называет худшим днем в своей жизни, она плохо спит. На следующий день ей пришлось обратиться к врачу, ведь всю ночь не могла заснуть и имела сильные головные боли.
Луцкий террорист держал в заложниках весь автобус / Фото НВ
Муж тоже чувствует себя плохо. Ему пришлось все 12 часов просидеть на колесе-запаске у задних дверей автобуса, поскольку именно ему Максим Кривош приказал заблокировать собой заднюю дверь. У мужа Оксаны ранее была серьезно травмирована нога, поэтому 12 часов такого сиденья оказались для него настоящим испытанием.
В транспорт до сих пор сесть могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти прямо в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО,
– призналась Оксана.
Сейчас она нашла психолога для себя и мужа и еще одного – для ребенка. Говорит, им всем нужна реабилитация.
Захват автобуса с заложниками в Луцке: главное
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Позже Плохой отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.
- 23 июля суд взял под стражу террориста. Он будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября без права на залог.