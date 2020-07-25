Заложница луцкого террориста Оксана до сих пор вспоминает 21 июля как худший день своей жизни. Она рассказала об адских 12 часах плена, переживаниях родных и ужасных последствиях события, которые пытается побороть вместе с психологом. Больше – читайте дальше.

Оксана отметила, что до сих пор боится зайти в общественный транспорт, быть в людных местах и ​​слышать слишком громкие звуки. Об этом она сообщила в комментарии Информационному агентству ВолиньPost.

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Оксана рассказала, что в тот день они с мужем собирались поехать в село Галичаны к родственникам. На автостанции к ним должен был подсесть отец, чтобы вместе ехать в деревню.

Впрочем, автобуса он так и не дождался. В селе их ждала 93-летняя бабушка. Однако родственники так и не приехали к ней. Впоследствии односельчане сообщили ей страшную весть.

Только представьте, как она это восприняла и что чувствовала, ожидая в тот день нас в селе,

– подчеркнула Оксана.

Дома Оксану ждала 9-летняя дочь. Когда террорист позволил сделать последние телефонные звонки, Оксана позвонила папе, чтобы тот не ожидал их на автостанции. А также позвонила дочери.

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Ребенок пережил сильнейший стресс. Там были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу,

– сказала экс-пленница.

О физических и моральных травмах

Оксана заявила, что после ужасного события, которое она называет худшим днем ​​в своей жизни, она плохо спит. На следующий день ей пришлось обратиться к врачу, ведь всю ночь не могла заснуть и имела сильные головные боли.

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Муж тоже чувствует себя плохо. Ему пришлось все 12 часов просидеть на колесе-запаске у задних дверей автобуса, поскольку именно ему Максим Кривош приказал заблокировать собой заднюю дверь. У мужа Оксаны ранее была серьезно травмирована нога, поэтому 12 часов такого сиденья оказались для него настоящим испытанием.

В транспорт до сих пор сесть могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти прямо в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО,

– призналась Оксана.

Сейчас она нашла психолога для себя и мужа и еще одного – для ребенка. Говорит, им всем нужна реабилитация.

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