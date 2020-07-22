Заложники автобуса, который 21 июля захватил луцкий террорист Максим Кривош, рассказали об условиях их плена. А также о поведении самого Кривоша.

Заложники говорят, что в целом Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. По их словам, на улицу террорист их не выпускал. Об этом они рассказали в комментарии местному "Першому телеканалу соціальних новин".

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Освобожденная заложница Наталья Боса рассказала, что в маршрутке преступник поставил ведро, чтобы люди могли сходить в туалет.

Другая заложница Руслана добавила, что Кривош просил всех вести себя спокойно и не делать никаких лишних движений.

Кроме того, террорист поздравил заложников с "днем антисистемы" и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.

Одновременно отец одной из заложниц вспомнил, что во время разговора с Кривошем его сын попросил отпустить детей. Тот резко ответил, что ему лучше знать, что и как делать.

Еще один парень поделился, что его родители и брат, которые были в автобусе, в нормальном состоянии, они не пострадали. "Он не угрожал никому. Сказал, если его требования выполнят, то всех отпустит", – отметил парень.

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