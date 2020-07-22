Ходили в туалет в ведро: как заложники луцкого террориста пережили 12 часов ада
Заложники автобуса, который 21 июля захватил луцкий террорист Максим Кривош, рассказали об условиях их плена. А также о поведении самого Кривоша.
Заложники говорят, что в целом Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. По их словам, на улицу террорист их не выпускал. Об этом они рассказали в комментарии местному "Першому телеканалу соціальних новин".
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Что заложники рассказывают о 12 часах пребывания в плену
- Освобожденная заложница Наталья Боса рассказала, что в маршрутке преступник поставил ведро, чтобы люди могли сходить в туалет.
- Другая заложница Руслана добавила, что Кривош просил всех вести себя спокойно и не делать никаких лишних движений.
- Кроме того, террорист поздравил заложников с "днем антисистемы" и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.
- Одновременно отец одной из заложниц вспомнил, что во время разговора с Кривошем его сын попросил отпустить детей. Тот резко ответил, что ему лучше знать, что и как делать.
- Еще один парень поделился, что его родители и брат, которые были в автобусе, в нормальном состоянии, они не пострадали. "Он не угрожал никому. Сказал, если его требования выполнят, то всех отпустит", – отметил парень.
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Захват заложников в Луцке: главное
- Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля и более 12 часов удерживал их. Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Мужчина угрожал взорвать автобус. У него были гранаты и автоматическое оружие.
- Террорист, по его словам, хотел "бороться с системой". Он обнародовал требования к высшему руководству государства. Кривош хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". А президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом пересмотреть фильм "Земляне" 2005 года.
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ открыла дело по статье о теракте.
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.