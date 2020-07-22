Заручники автобуса, який 21 липня захопив луцький терорист Максим Кривош розповіли про умови їхнього полону. А також про поведінку самого Кривоша.

Заручники кажуть, що загалом Кривош ставився до них добре і не погрожував. За їхніми словами, на вулицю терорист їх не випускав. Про це вони розповіли в коментарі місцевому "Першому телеканалу соціальних новин".

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Звільнена заручниця Наталія Боса розповіла, що в маршрутці злочинець поставив відро, аби люди могли сходити в туалет .

. Інша заручниця Руслана додала, що Кривош просив усіх вести себе спокійно і не робити ніяких зайвих рухів .

. Крім того, терорист вітав заручників з "днем антисистеми" і вимагав від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами.

Водночас батько однієї із заручниць згадав, що під час розмови з Кривошем його син попросив відпустити дітей. Натомість той різко відповів, що йому краще знати, що і як робити.

Ще один хлопець поділився, що його батьки та брат, які були в автобусі, у нормальному стані, вони не постраждали. "Він не погрожував нікому. Сказав, якщо його вимоги виконають, то всіх відпустить", – зазначив хлопець.

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