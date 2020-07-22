Ходили в туалет на відро: як заручники луцького терориста пережили 12 годин пекла
Заручники автобуса, який 21 липня захопив луцький терорист Максим Кривош розповіли про умови їхнього полону. А також про поведінку самого Кривоша.
Заручники кажуть, що загалом Кривош ставився до них добре і не погрожував. За їхніми словами, на вулицю терорист їх не випускав. Про це вони розповіли в коментарі місцевому "Першому телеканалу соціальних новин".
Актуально Захоплення заручників у Луцьку: чим живе місто після тих страшних подій
Що заручники розповідають про 12 годин перебування в полоні
- Звільнена заручниця Наталія Боса розповіла, що в маршрутці злочинець поставив відро, аби люди могли сходити в туалет.
- Інша заручниця Руслана додала, що Кривош просив усіх вести себе спокійно і не робити ніяких зайвих рухів.
- Крім того, терорист вітав заручників з "днем антисистеми" і вимагав від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами.
- Водночас батько однієї із заручниць згадав, що під час розмови з Кривошем його син попросив відпустити дітей. Натомість той різко відповів, що йому краще знати, що і як робити.
- Ще один хлопець поділився, що його батьки та брат, які були в автобусі, у нормальному стані, вони не постраждали. "Він не погрожував нікому. Сказав, якщо його вимоги виконають, то всіх відпустить", – зазначив хлопець.
Заручники розповідають про свій полон: дивіться відео
Захоплення заручників в Луцьку: головне
- Максим Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня і понад 12 годин утримував їх. Він зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це. Чоловік погрожував підірвати автобус. У нього були гранати та інша автоматична зброя.
- Терорист, за його словами, хотів "боротися із системою". Він оприлюднив вимоги до вищого керівництва держави. Кривош хотів, щоб всі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Натомість президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року.
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт.
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.