Ранок 22 липня видається в Луцьку вельми спокійним. Вже на вулицях міста немає такої кількості поліції та можна ними вільно пересуватися. Щоправда, все є деякі речі, що нагадують про захоплення заручників напередодні та спецоперацію зі звільнення.

Ситуація в Луцьку вранці 22 липня

Центральна частина Луцька повертається до звичного життя. Тут уже перехожі можуть вільно пересуватися. Крім того, патрулів поліції наразі немає, пише ТСН.

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Місцеві жителі, зі свого боку, – шоковані тим, що напередодні трапилося в місті. Вони – злі на терориста, бо кажуть, що це не схоже на людську поведінку.

На кадрах з онлайн-камер можна побачити в Луцьку зараз все – біль-менш спокійно. Люди поспішають на роботу, працює транспорт і, найголовніше, не чути ані жодних вибухів, ані пострілів.

Дивіться онлайн-трансляцію з центра Луцька

Зауважимо, що після спецоперації деякі лучани біля місця захоплення заручників почали скандувати "Молодці", дякуючи таким чином правоохоронцям.

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Який вигляд має місце захоплення заручників.

Автобус звідти забрали лише приблизно о 6 ранку. Тому зараз тут можна побачити лише осколки. Також видно пошкодження тротуару на місці, де вибухнула граната.

На місці злочину всю ніч працювали криміналісти. Вони знайшли тут зброю. Зокрема, автомати, пістолети, ніж. Натомість вибухівки, якою погрожував терорист, не було.

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Посилені заходи безпеки

Тим часом, через події в Луцьку керівництво Нацполіції запровадило додаткові заходи безпеки в 9 областях.

Мовиться про такі регіони:

Вінниччина,

Житомирщина,

Закарпаття,

Прикарпаття,

Львівщина,

Рівненщина,

Тернопільщина,

Хмельниччина,

Буковина.

Тут вулиці міст патрулюють додаткові загони поліції та Нацгвардії, особливо посилено моніторять територію поблизу автостанцій і залізничних вокзалів, також беруть до увагу підозрілі речі й предмети.

Водночас на в'їзді й виїзді з обласних центрів встановили мобільні пости, де чергують автоматники. Силовики здійснюють превентивну перевірку документів, проводять поверхневий огляд, а також перевірки з метою виявлення вибухових пристроїв.

Щоправда, такі заходи не запровадили на Волині, оскільки тут через захоплення автобуса з заручниками впродовж усього дня 21 липня й так проводилася спеціальна рятувальна операція.

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