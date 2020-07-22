Захват заложников в Луцке: чем живет город после тех страшных событий
Утро 22 июля выглядит в Луцке весьма спокойным. Уже на улицах города нет такого количества полиции и можно ими свободно передвигаться. Правда, все еще есть некоторые вещи, напоминающие о захвате заложников накануне и спецоперации по освобождению.
Ситуация в Луцке утром 22 июля
Центральная часть Луцка возвращается к привычной жизни. Здесь уже прохожие могут свободно передвигаться. Кроме того, патрулей полиции пока нет, пишет ТСН.
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Местные жители, со своей стороны, – шокированы тем, что накануне случилось в городе. Они – злые на террориста, потому что говорят, что это не похоже на человеческое поведение.
На кадрах из онлайн-камер можно увидеть в Луцке сейчас все – более-менее спокойно. Люди спешат на работу, работает транспорт и, самое главное, не слышно ни каких взрывов, ни выстрелов.
Смотрите онлайн-трансляцию из центра Луцка
Заметим, что после спецоперации некоторые жители Луцка возле места захвата заложников начали скандировать "Молодцы", благодаря таким образом правоохранителям.
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Как выглядит место захвата заложников
Автобус оттуда забрали только примерно в 6 утра. Поэтому сейчас здесь можно увидеть лишь осколки. Также видны повреждения тротуара на месте, где взорвалась граната.
На месте преступления всю ночь работали криминалисты. Они нашли здесь оружие. В частности, автоматы, пистолеты, нож. Зато взрывчатки, которой угрожал террорист, не было.
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Усиленные меры безопасности
Между тем, из-за событий в Луцке руководство Нацполиции ввело дополнительные меры безопасности в 9 областях.
Рчь идет о таких регионах:
- Виннитчина,
- Житомирщина,
- Закарпатье,
- Прикарпатье,
- Львовщина,
- Ровненщина,
- Тернопольщина,
- Хмельнитчина,
- Буковина.
Здесь улицы городов патрулируют дополнительные отряды полиции и Нацгвардии, особенно усиленно мониторят территорию возле автостанций и железнодорожных вокзалов, также принимают во внимание подозрительные вещи и предметы.
В то же время на въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты, где дежурят автоматчики. Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью выявления взрывных устройств.
Правда, такие меры не ввели на Волыни, поскольку здесь из-за захвата автобуса с заложниками в течение всего дня 21 июля и так проводилась специальная спасательная операция.
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Главное о захвате заложников в Луцке
- Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля.
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Террорист таким образом якобы борется с системой: накануне захвата автобуса он обнародовал соответствующие твиты и видео на своем ютьюбе-канале "Максим Плохой".
- Также злоумышленник обнародовал требования, но это лишь общие фразы недовольство какой-то системой, но какой – не указал. Кроме того, он хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны были обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России, но уже длительное время проживал в Украине. Недавно в сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ возбудила дело по статье о теракте.
- Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.