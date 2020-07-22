Утро 22 июля выглядит в Луцке весьма спокойным. Уже на улицах города нет такого количества полиции и можно ими свободно передвигаться. Правда, все еще есть некоторые вещи, напоминающие о захвате заложников накануне и спецоперации по освобождению.

Ситуация в Луцке утром 22 июля

Центральная часть Луцка возвращается к привычной жизни. Здесь уже прохожие могут свободно передвигаться. Кроме того, патрулей полиции пока нет, пишет ТСН.

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Местные жители, со своей стороны, – шокированы тем, что накануне случилось в городе. Они – злые на террориста, потому что говорят, что это не похоже на человеческое поведение.

На кадрах из онлайн-камер можно увидеть в Луцке сейчас все – более-менее спокойно. Люди спешат на работу, работает транспорт и, самое главное, не слышно ни каких взрывов, ни выстрелов.

Смотрите онлайн-трансляцию из центра Луцка

Заметим, что после спецоперации некоторые жители Луцка возле места захвата заложников начали скандировать "Молодцы", благодаря таким образом правоохранителям.

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Как выглядит место захвата заложников

Автобус оттуда забрали только примерно в 6 утра. Поэтому сейчас здесь можно увидеть лишь осколки. Также видны повреждения тротуара на месте, где взорвалась граната.

На месте преступления всю ночь работали криминалисты. Они нашли здесь оружие. В частности, автоматы, пистолеты, нож. Зато взрывчатки, которой угрожал террорист, не было.

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Усиленные меры безопасности

Между тем, из-за событий в Луцке руководство Нацполиции ввело дополнительные меры безопасности в 9 областях.

Рчь идет о таких регионах:

Виннитчина,

Житомирщина,

Закарпатье,

Прикарпатье,

Львовщина,

Ровненщина,

Тернопольщина,

Хмельнитчина,

Буковина.

Здесь улицы городов патрулируют дополнительные отряды полиции и Нацгвардии, особенно усиленно мониторят территорию возле автостанций и железнодорожных вокзалов, также принимают во внимание подозрительные вещи и предметы.

В то же время на въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты, где дежурят автоматчики. Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью выявления взрывных устройств.

Правда, такие меры не ввели на Волыни, поскольку здесь из-за захвата автобуса с заложниками в течение всего дня 21 июля и так проводилась специальная спасательная операция.

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