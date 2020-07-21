Перекрито рух і зачинені магазини: як живе Луцьк під час захоплення автобуса з заручниками
У центрі Луцька зранку 21 липня чоловік, який називає себе "Максимом Плохим" захопив автобус з близько 20 заручниками. Втім ця ситуація вплинула не лише на людей, які перебувають у захопленому автобусі – значну частину міста буквально паралізувало.
Про те, чим живе Луцьк під час захоплення автобуса з заручниками, розповіло "Суспільне".
До слова Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн
Увесь центр відгородили стрічкою, а прохід до Театрального майдану Луцька заборонили. Всього відгородили сотні метрів вулиці. Поліцейські кажуть, що перекрито близько 500 метрів.
Крім того, у центральній частині міста не працюють магазини, кафе й інші комерційні установи. Працівники кажуть, що вирішили зачинитися задля безпеки – як власної, так і відвідувачів.
У нас такого ще не бувало. Повз магазин постійно проходять поліцейські в бронежилетах. Кількість покупців зменшилася. У центрі було багато людей до того, як його перекрили,
– розповіла продавчина одного з магазинів Інна.
Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з близько 20 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Наразі центр Луцька перекритий. Силовики ведуть переговори з терористом, аби той звільнив заручників. Бере участь у переговорах також глава МВС України Арсен Аваков, який терміново прилетів на Волинь.
- Наразі вдалося досягти перших домовленостей. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль передав в автобус воду для заручників.
- Згодом він просив передати йому дитину, яка є в захопленому автобусі. Втім у відповідь поліцейський почув лише постріли.