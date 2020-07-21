У центрі Луцька зранку 21 липня чоловік, який називає себе "Максимом Плохим" захопив автобус з близько 20 заручниками. Втім ця ситуація вплинула не лише на людей, які перебувають у захопленому автобусі – значну частину міста буквально паралізувало.

Про те, чим живе Луцьк під час захоплення автобуса з заручниками, розповіло "Суспільне".

До слова Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн

Увесь центр відгородили стрічкою, а прохід до Театрального майдану Луцька заборонили. Всього відгородили сотні метрів вулиці. Поліцейські кажуть, що перекрито близько 500 метрів.

Крім того, у центральній частині міста не працюють магазини, кафе й інші комерційні установи. Працівники кажуть, що вирішили зачинитися задля безпеки – як власної, так і відвідувачів.

У нас такого ще не бувало. Повз магазин постійно проходять поліцейські в бронежилетах. Кількість покупців зменшилася. У центрі було багато людей до того, як його перекрили,

– розповіла продавчина одного з магазинів Інна.

Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко