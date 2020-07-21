Перекрыто движение и закрытые магазины: как живет Луцк во время захвата автобуса с заложниками
В центре Луцка утром 21 июля мужчина, который называет себя "Максимом Плохим" захватил автобус с около 20 заложниками. Впрочем эта ситуация повлияла не только на людей, находящихся в захваченном автобусе – значительную часть города буквально парализовало.
О том, чем живет Луцк во время захвата автобуса с заложниками, рассказало "Общественное".
К слову Захват заложников в Луцке: что происходит на месте – видео онлайн
Весь центр отгородили лентой, а проход к Театральной площади Луцка запретили. Всего отгородили сотни метров улицы. Полицейские говорят, что перекрыто около 500 метров.
Кроме того, в центральной части города не работают магазины, кафе и другие коммерческие учреждения. Работники говорят, что решили закрыться ради безопасности – как собственной, так и посетителей.
У нас такого еще не бывало. Мимо магазина постоянно проходят полицейские в бронежилетах. Количество покупателей уменьшилось. В центре было много людей до того, как его перекрыли,
– рассказала продавщица одного из магазинов Инна.
Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с около 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя "антисистемщиком". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевое требование – чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
- Сейчас центр Луцка перекрыт. Силовики ведут переговоры с террористом, чтобы тот освободил заложников. Участвует в переговорах также глава МВД Украины Арсен Аваков, который срочно прилетел на Волынь.
- На данный момент удалось достичь первых договоренностей. Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль передал в автобус воду для заложников.
- Впоследствии он просил передать ему ребенка, который находится в захваченном автобусе. Впрочем в ответ полицейский услышал лишь выстрелы.