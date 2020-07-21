В центре Луцка утром 21 июля мужчина, который называет себя "Максимом Плохим" захватил автобус с около 20 заложниками. Впрочем эта ситуация повлияла не только на людей, находящихся в захваченном автобусе – значительную часть города буквально парализовало.

О том, чем живет Луцк во время захвата автобуса с заложниками, рассказало "Общественное".

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Весь центр отгородили лентой, а проход к Театральной площади Луцка запретили. Всего отгородили сотни метров улицы. Полицейские говорят, что перекрыто около 500 метров.

Кроме того, в центральной части города не работают магазины, кафе и другие коммерческие учреждения. Работники говорят, что решили закрыться ради безопасности – как собственной, так и посетителей.

У нас такого еще не бывало. Мимо магазина постоянно проходят полицейские в бронежилетах. Количество покупателей уменьшилось. В центре было много людей до того, как его перекрыли,

– рассказала продавщица одного из магазинов Инна.

Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко