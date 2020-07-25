Заручниця луцького терориста пані Оксана і досі згадує 21 липня як найгірший день свого життя. Вона розповіла про пекельні 12 годин полону, переживання рідних та жахливі наслідки події, які намагається побороти разом із психологом. Більше – читайте далі.

Оксана наголосила, що і досі боїться зайти до громадського транспорту, бути у людних місцях і чути надто гучні звуки. Про це вона повідомила у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

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Що трапилося 21 липня у Луцьку: спогади очевидиці

Пані Оксана розповіла, що того дня вони із чоловіком мали намір поїхати у село Галичани до родичів. На автостанції до них мав підсісти батько, аби разом їхати у село.

Утім, автобуса він так і не дочекався. У селі їх чекала 93-річна бабуся. Однак родичі так і не приїхали до неї. Згодом односельці повідомили їй страшну звістку.

Тільки уявіть, як вона це сприйняла і що відчувала, очікуючи того дня нас в селі,

– підкреслила пані Оксана.

Вдома Оксану чекала 9-річна донька. Коли терорист дозволив зробити останні телефонні дзвінки, Оксана зателефонувала татові, аби той не чекав їх на автостанції. А також подзвонила доньці.

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Дитина пережила сильний стрес. Там були її й мама, й тато. Уявіть, вона взяла свою скарбничку і просила йти до автобуса, щоб викупити маму і тата,

– сказала ексзаручниця.

Про фізичні та моральні травми

Пані Оксана заявила, що після жахливої події, яку вона називає найгіршим днем у своєму житті, вона погано спить. На наступний день їй довелося звернутися до лікаря, адже всю ніч вона не могла заснути та мала сильні головні болі.



Луцький терорист тримав весь у заручниках весь автобус / Фото НВ

Чоловік теж почувається погано. Йому довелося усі 12 годин просидіти на колесі-запасці біля задніх дверей автобуса, оскільки саме йому Максим Кривош наказав заблокувати собою задні двері. У чоловіка пані Оксани раніше була серйозно травмована нога, тож 12 годин такого сидіння виявилися для нього справжнім випробуванням.

У транспорт досі сісти не можу. Не знаю, коли це мине. Навіть складно вийти просто у магазин, у людне місце, боюсь гучних звуків. Такі симптоми є, наприклад, і у мого брата, який вже тривалий час в АТО,

– зізналася Оксана.

Наразі вона знайшла психолога для себе та чоловіка і ще одного – для дитини. Каже, їм усім потрібна реабілітація.

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