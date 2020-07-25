Боюся сісти у транспорт, – заручниця луцького терориста розповіла моторошні подробиці того дня
Заручниця луцького терориста пані Оксана і досі згадує 21 липня як найгірший день свого життя. Вона розповіла про пекельні 12 годин полону, переживання рідних та жахливі наслідки події, які намагається побороти разом із психологом. Більше – читайте далі.
Оксана наголосила, що і досі боїться зайти до громадського транспорту, бути у людних місцях і чути надто гучні звуки. Про це вона повідомила у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
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Що трапилося 21 липня у Луцьку: спогади очевидиці
Пані Оксана розповіла, що того дня вони із чоловіком мали намір поїхати у село Галичани до родичів. На автостанції до них мав підсісти батько, аби разом їхати у село.
Утім, автобуса він так і не дочекався. У селі їх чекала 93-річна бабуся. Однак родичі так і не приїхали до неї. Згодом односельці повідомили їй страшну звістку.
Тільки уявіть, як вона це сприйняла і що відчувала, очікуючи того дня нас в селі,
– підкреслила пані Оксана.
Вдома Оксану чекала 9-річна донька. Коли терорист дозволив зробити останні телефонні дзвінки, Оксана зателефонувала татові, аби той не чекав їх на автостанції. А також подзвонила доньці.
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Дитина пережила сильний стрес. Там були її й мама, й тато. Уявіть, вона взяла свою скарбничку і просила йти до автобуса, щоб викупити маму і тата,
– сказала ексзаручниця.
Про фізичні та моральні травми
Пані Оксана заявила, що після жахливої події, яку вона називає найгіршим днем у своєму житті, вона погано спить. На наступний день їй довелося звернутися до лікаря, адже всю ніч вона не могла заснути та мала сильні головні болі.
Луцький терорист тримав весь у заручниках весь автобус / Фото НВ
Чоловік теж почувається погано. Йому довелося усі 12 годин просидіти на колесі-запасці біля задніх дверей автобуса, оскільки саме йому Максим Кривош наказав заблокувати собою задні двері. У чоловіка пані Оксани раніше була серйозно травмована нога, тож 12 годин такого сидіння виявилися для нього справжнім випробуванням.
У транспорт досі сісти не можу. Не знаю, коли це мине. Навіть складно вийти просто у магазин, у людне місце, боюсь гучних звуків. Такі симптоми є, наприклад, і у мого брата, який вже тривалий час в АТО,
– зізналася Оксана.
Наразі вона знайшла психолога для себе та чоловіка і ще одного – для дитини. Каже, їм усім потрібна реабілітація.
Захоплення автобуса зі заручниками у Луцьку: головне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Пізніше Плохой відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.
- 23 липня суд взяв під варту терориста. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня без права на заставу.