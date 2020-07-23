Луцкий террорист не жалеет, что Зеленский удалил записанное для него видео
Максим Кривош в суде рассказал, что не жалеет, что президент Зеленский удалил видео, записанное по его требованию. По мнению луцкого террориста, ролик успели посмотреть достаточно людей.
Видео успели посмотреть много людей, – Кривош
Требование было выполнено только президентом Зеленским, а дальнейшая судьба видео Кривоша не интересует. Об этом террорист заявил на судебном заседании, на котором ему избрали меру пресечения, информирует 24 канал.
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Я думаю, видео успели посмотреть много людей. И многие загрузили его, поэтому, я думаю, это не проблема,
– сказал Кривош.
Кривош расскажет детали разговора с Зеленским впоследствии
О чем Максим Кривош разговаривал с президентом Зеленским – пока не известно. Детали Кривош пообещал рассказать на основном судебном заседании в своем деле.
Захват автобуса с заложниками в Луцке: основное
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош (полиции он представился Максим Плохой) захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и стрелковое оружие.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Позже Плохой отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- В ответ на это Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.