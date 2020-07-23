Максим Кривош в суде рассказал, что не жалеет, что президент Зеленский удалил видео, записанное по его требованию. По мнению луцкого террориста, ролик успели посмотреть достаточно людей.

Видео успели посмотреть много людей, – Кривош

Требование было выполнено только президентом Зеленским, а дальнейшая судьба видео Кривоша не интересует. Об этом террорист заявил на судебном заседании, на котором ему избрали меру пресечения, информирует 24 канал.

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Я думаю, видео успели посмотреть много людей. И многие загрузили его, поэтому, я думаю, это не проблема,

– сказал Кривош.

Кривош расскажет детали разговора с Зеленским впоследствии

О чем Максим Кривош разговаривал с президентом Зеленским – пока не известно. Детали Кривош пообещал рассказать на основном судебном заседании в своем деле.

Важно! 23 июля суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу. Его оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога. Луцкому террористу инкриминируют захват заложников, незаконное хранение оружия, покушение на жизнь правоохранителя и терроризм.

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