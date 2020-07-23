Максим Кривош у суді розповів, що не шкодує, що президент Зеленський видалив відео, записане на його вимогу. На думку луцького терориста, ролик встигли подивитись достатньо людей.

Відео встигли подивитись багато людей, – Кривош

Вимога була виконана лише президентом Зеленським, а подальша доля відео Кривоша не цікавить. Про це терорист заявив на судовому засіданні, на якому йому обирали запобіжний захід, інформує 24 канал.

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Я думаю, відео встигли подивитися багато людей. І багато завантажили його, тому, я думаю, це не проблема,

– сказав Кривош.

Кривош розкаже деталі розмови з Зеленським згодом

Про що Максим Кривош розмовляв з президентом Зеленським – наразі не відомо. Деталі Кривош пообіцяв розповісти на основному судовому засіданні у своїй справі.

Важливо! 23 липня суд обрав запобіжний захід Максиму Кривошу. Його залишили під вартою на 60 діб без права внесення застави. Луцькому терористу інкримінують захоплення заручників, незаконне зберігання зброї, замах на життя правоохоронця та тероризм.

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