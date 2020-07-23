Луцький терорист не шкодує, що Зеленський видалив записане для нього відео
Максим Кривош у суді розповів, що не шкодує, що президент Зеленський видалив відео, записане на його вимогу. На думку луцького терориста, ролик встигли подивитись достатньо людей.
Відео встигли подивитись багато людей, – Кривош
Вимога була виконана лише президентом Зеленським, а подальша доля відео Кривоша не цікавить. Про це терорист заявив на судовому засіданні, на якому йому обирали запобіжний захід, інформує 24 канал.
До теми Суд обрав запобіжний захід луцькому терористу Кривошу
Я думаю, відео встигли подивитися багато людей. І багато завантажили його, тому, я думаю, це не проблема,
– сказав Кривош.
Кривош розкаже деталі розмови з Зеленським згодом
Про що Максим Кривош розмовляв з президентом Зеленським – наразі не відомо. Деталі Кривош пообіцяв розповісти на основному судовому засіданні у своїй справі.
Захоплення автобуса зі заручниками в Луцьку: основне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився Максим Плохой) захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Пізніше Плохой відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.