Суд 23 липня взяв під варту терориста Максима Кривоша, який захоплював автобус із заручниками в Луцьку. Він без права на заставу перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня. Перед цим він пройшов психологічну експертизу.

Суд постановив, що Максим Кривош перебуватиме під вартою впродовж майже двох місяців. Про це повідомляє 24 канал.

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Суд підтримав клопотання прокуратури. Прокурори просили про взяття Кривоша під варту без права на заставу. Мовляв, його звинувачують у важки злочинах – тероризмі з захопленням заручників.

Сторона захисту мала право оскаржити таке рішення суду, але відмовилася від нього. Ще в суді адвокати повідомили, що їхній клієнт відмовляється від апеляції.

Максиму Кривошу висунули обвинувачення за трьома статтями:

тероризм,

захоплення заручників,

незаконне зберігання зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин.

Раніше заступник глави МВС прогнозував, що Кривош отримає довгий термін ув'язнення. Максимальна санкція – це довічне позбавлення волі.

Захоплення заручників в Луцьку: що треба знати

Максим Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня і понад 12 годин утримував їх. Він зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це. Чоловік погрожував підірвати автобус. У нього були гранати та інша автоматична зброя.

Терорист, за його словами, хотів "боротися із системою". Він оприлюднив вимоги до вищого керівництва держави. Кривош хотів, щоб всі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Натомість президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року.

За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт.

Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

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