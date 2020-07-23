Суд 23 июля взял под стражу террориста Максима Кривоша, который захватывал автобус с заложниками в Луцке. Он без права на залог будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября. Перед этим он прошел психологическую экспертизу.

Суд постановил, что Максим Кривош будет находиться под стражей в течение почти двух месяцев. Об этом сообщает 24 канал.

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Суд поддержал ходатайство прокуратуры. Прокуроры просили о заключении Кривоша под стражу без права на залог. Мол, его обвиняют в тяжких преступлениях – терроризме с захватом заложников.

Сторона защиты имела право обжаловать такое решение суда, но отказалась от него. Еще в суде адвокаты сообщили, что их клиент отказывается от апелляции.

Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема",

– заявил Максим Кривошей, когда после суда ему надевали наручники.

Максиму Кривош предъявили обвинение по трем статьям:

терроризм,

захват заложников,

незаконное хранение оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

Ранее заместитель главы МВД прогнозировал, что Кривош получит длительный срок заключения. Максимальная санкция – это пожизненное лишение свободы.

Захват заложников в Луцке: что нужно знать

Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля и более 12 часов удерживал их. Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Мужчина угрожал взорвать автобус. У него были гранаты и другое автоматическое оружие.

Террорист, по его словам, хотел "бороться с системой". Он обнародовал требования к высшему руководству государства. Кривош хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Вместе с тем президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом пересмотреть фильм "Земляне" 2005 года.

По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ возбудила дело по статье о теракте.

Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

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