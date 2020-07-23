Максиму Кривошу, который 21 июня в Луцке захватил автобус с заложниками, избирают меру пресечения. Обвинение просит содержание под стражей без права внесения залога. Сам Кривош говорит, что ни о чем не жалеет и подчеркивает, что сообщников у него не было.

9 часов никто не выполнял требований, – Кривош

Максим Кривош сообщил в зале суда, что сдался, ведь его требование было выполнено, хотя только президентом Зеленским. Об этом сообщает 24 канал.

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9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (глава УГКЦ – 24 канал). На следующий день можно было просто написать: "Да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись,

– сказал Кривошей.

Многие успели посмотреть видео Зеленского, – террорист

Террориста не огорчает и то, что видео сразу после штурма глава государства со своей страницы в соцсетях удалил.

Мое условие было выполнено лишь одним человеком, Зеленским. Я думаю, что многие успели посмотреть это видео и загрузить его,

– рассказал Кривош.

Относительно того, почему "Земляне" должен рекомендовать Зеленский, то задержанный отметил, чтобы это понять надо посмотреть фильм и сделать выводы, ведь у каждого "есть голова на плечах".

О чем он говорил с Зеленским, Кривош обещает рассказать на главном суде. Также мужчина отвергает версии о сообщниках, в частности – о задержанном мужчине из Харькова, подчеркивая, что это выдумки спецслужб.

Кривош говорит, что готов был умереть

Не подтвердил Кривош и того, что у него якобы были проблемы с женой – в частности, ее бил.

Писали и что я в дурке лежал, и что? Время расставит все на свои места,

– довольно резко отреагировал луцкий террорист.

Относительно штурма, то в нем нужды не было, ведь, подчеркивает Кривош, он сдался сам, чтобы люди не пострадали. Хотя сам в тот день был готов умереть. А выбрал такой способ "борьбы против системы", поскольку, по его мнению, именно "государство является главным террористом и понимает только силу".

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Смотрите видео, что говорил Максим Кривош в суде:

Захват автобуса с заложниками в Луцке: основное