Луцкому террористу избирают меру пресечения: что сказал Кривош в суде – видео
Максиму Кривошу, который 21 июня в Луцке захватил автобус с заложниками, избирают меру пресечения. Обвинение просит содержание под стражей без права внесения залога. Сам Кривош говорит, что ни о чем не жалеет и подчеркивает, что сообщников у него не было.
9 часов никто не выполнял требований, – Кривош
Максим Кривош сообщил в зале суда, что сдался, ведь его требование было выполнено, хотя только президентом Зеленским. Об этом сообщает 24 канал.
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9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (глава УГКЦ – 24 канал). На следующий день можно было просто написать: "Да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись,
– сказал Кривошей.
Многие успели посмотреть видео Зеленского, – террорист
Террориста не огорчает и то, что видео сразу после штурма глава государства со своей страницы в соцсетях удалил.
Мое условие было выполнено лишь одним человеком, Зеленским. Я думаю, что многие успели посмотреть это видео и загрузить его,
– рассказал Кривош.
Относительно того, почему "Земляне" должен рекомендовать Зеленский, то задержанный отметил, чтобы это понять надо посмотреть фильм и сделать выводы, ведь у каждого "есть голова на плечах".
О чем он говорил с Зеленским, Кривош обещает рассказать на главном суде. Также мужчина отвергает версии о сообщниках, в частности – о задержанном мужчине из Харькова, подчеркивая, что это выдумки спецслужб.
Кривош говорит, что готов был умереть
Не подтвердил Кривош и того, что у него якобы были проблемы с женой – в частности, ее бил.
Писали и что я в дурке лежал, и что? Время расставит все на свои места,
– довольно резко отреагировал луцкий террорист.
Относительно штурма, то в нем нужды не было, ведь, подчеркивает Кривош, он сдался сам, чтобы люди не пострадали. Хотя сам в тот день был готов умереть. А выбрал такой способ "борьбы против системы", поскольку, по его мнению, именно "государство является главным террористом и понимает только силу".
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Смотрите видео, что говорил Максим Кривош в суде:
Захват автобуса с заложниками в Луцке: основное
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош (полиции он представился Максим Плохой) захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и стрелковое оружие.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Позже Плохой отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- В ответ на это Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.