Луцькому терористу обирають запобіжний захід: що сказав Кривош у суді – відео
Максиму Кривошу, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з заручниками, обирають запобіжний захід. Обвинувачення просить тримання під вартою без права внесення застави. Сам Кривош говорить, що ні про що не шкодує та наголошує, що спільників у нього не було.
9 годин ніхто не виконував вимог, – Кривош
Максим Кривош повідомив у залі суду, що здався, адже його вимога була виконана, хоча лише президентом Зеленським. Про це інформує 24 канал.
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9 годин ніхто не збирався виконувати жодної вимоги. Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих – там 24 людини. Хоча б той же Шевчук (глава УГКЦ – 24 канал). На наступний день можна було просто написати: "Так, я це зробив заради того, щоб спасти людей" і прибрати запис,
– сказав Кривош.
Багато встигли подивитись відео Зеленського, – терорист
Терориста не засмучує і те, що відео одразу після штурму глава держави зі своєї сторінки у соцмережах видалив
Моя умова була виконана лише однією людиною, Зеленським. Я думаю, що багато встигли подивитись це відео і завантажити його,
– розповів Кривош.
Щодо того, чому саме "Земляни" мав рекомендувати Зеленський, то затриманий зазначив, щоб це зрозуміти треба подивитись фільм і зробити висновки, адже кожен "має голову на плечах".
Про що саме він говорив Зеленським, Кривош обіцяє розповісти на головному суді. Також чоловік відкидає версії про спільників, зокрема – про затриманого чоловіка з Харкова, наголошуючи, що це вигадки спецслужб.
Кривош каже, що готовий був померти
Не підтвердив Кривош і того, що начебто мав проблеми з дружиною – зокрема, її бив.
Писали і що я в дурці лежав, і що? Час розставить все на свої місця,
– досить різко зреагував луцький терорист.
Щодо штурму, то у ньому потреби не було, адже, наголошує Кривош, він здався сам, аби люди не постраждали. Хоча сам у той день був готовий померти. А обрав такий метод "боротьби проти системи", бо, на його думку, саме " держава є головним терористом і розуміє лише силу".
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Дивіться відео, що говорив Максим Кривош у суді:
Захоплення автобуса зі заручниками в Луцьку: основне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився Максим Плохой) захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Пізніше Плохой відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.