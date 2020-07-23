Максиму Кривошу, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з заручниками, обирають запобіжний захід. Обвинувачення просить тримання під вартою без права внесення застави. Сам Кривош говорить, що ні про що не шкодує та наголошує, що спільників у нього не було.

9 годин ніхто не виконував вимог, – Кривош

Максим Кривош повідомив у залі суду, що здався, адже його вимога була виконана, хоча лише президентом Зеленським. Про це інформує 24 канал.

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9 годин ніхто не збирався виконувати жодної вимоги. Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих – там 24 людини. Хоча б той же Шевчук (глава УГКЦ – 24 канал). На наступний день можна було просто написати: "Так, я це зробив заради того, щоб спасти людей" і прибрати запис,

– сказав Кривош.

Багато встигли подивитись відео Зеленського, – терорист

Терориста не засмучує і те, що відео одразу після штурму глава держави зі своєї сторінки у соцмережах видалив

Моя умова була виконана лише однією людиною, Зеленським. Я думаю, що багато встигли подивитись це відео і завантажити його,

– розповів Кривош.

Щодо того, чому саме "Земляни" мав рекомендувати Зеленський, то затриманий зазначив, щоб це зрозуміти треба подивитись фільм і зробити висновки, адже кожен "має голову на плечах".

Про що саме він говорив Зеленським, Кривош обіцяє розповісти на головному суді. Також чоловік відкидає версії про спільників, зокрема – про затриманого чоловіка з Харкова, наголошуючи, що це вигадки спецслужб.

Кривош каже, що готовий був померти

Не підтвердив Кривош і того, що начебто мав проблеми з дружиною – зокрема, її бив.

Писали і що я в дурці лежав, і що? Час розставить все на свої місця,

– досить різко зреагував луцький терорист.

Щодо штурму, то у ньому потреби не було, адже, наголошує Кривош, він здався сам, аби люди не постраждали. Хоча сам у той день був готовий померти. А обрав такий метод "боротьби проти системи", бо, на його думку, саме " держава є головним терористом і розуміє лише силу".

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Дивіться відео, що говорив Максим Кривош у суді:

Захоплення автобуса зі заручниками в Луцьку: основне