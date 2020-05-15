Lufthansa хочет возобновить рейсы из Украины: подробности

Немецкая авиакомпания Lufthansa собирается возобновить рейсы из Украины в июне. Правда, сначала она предлагает перелеты только из украинской столицы. Lufthansa хочет возобновить рейс Киев – Франкфурт уже в июне.

Lufthansa намерена возобновить полеты из Киева в июне – с 3 рейсов в неделю. Об этом пишет avianews.com.

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С начала июня Lufthansa снова будет предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Они станут частью возобновленных рейсов, количество которых достигнет 130,

– говорится в сообщении.

Рейсы Киев – Франкфурт и Франкфурт – Киев запланированы в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже есть в открытом доступе.

Стандартное расписание авиакомпании до начала кризиса предусматривало перелеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.

Внимание! В Украине нет точной информации относительно возобновления как внутреннего, так и внешнего авиасообщения. Сейчас в государстве продолжается введенный 12 марта карантин. Он, среди прочего, предусматривает закрытие международного и внутреннего авиасообщения. На похожие заявления перевозчиков о возобновлении сообщения в правительстве уже реагировали: там просят украинцев подождать официальных заявлений Кабмина и не спешить покупать авиабилеты.

Другие компании, которые входят в группу Lufthansa (SWISS, Eurowings), тоже собираются расширять график в июне.

До конца июня их общее количество рейсов в неделю должно вырасти до 1800, включая 160 маршрутов между городами стран Европы и 20 дальних перелетов.