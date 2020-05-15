Lufthansa хоче відновити рейси з України: подробиці

Німецька авіакомпанія Lufthansa збирається відновити рейси з України у червні. Щоправда, спочатку вона пропонує перельоти лише з української столиці. Lufthansa хоче відновити рейс Київ – Франкфурт вже у червні.

Lufthansa збирається відновити польоти з Києва у червні – з 3 рейсів на тиждень. Про це пише avianews.com.

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Від початку червня Lufthansa знову пропонуватиме рейси з Києва до Франкфурта. Вони стануть частиною поновлених рейсів, кількість яких згодом досягне 130,

– мовиться у повідомленні.

Рейси Київ – Франкфурт та Франкфурт – Київ заплановані у перший, третій та п’ятий день тижня. Квитки на ці рейси вже є у відкритому доступі.

Стандартний розклад авіакомпанії до початку кризи передбачав перельоти між Києвом і Франкфуртом 20 разів на тиждень.

Увага! В Україні немає точної інформації щодо відновлення як внутрішнього, так і зовнішнього авіасполучення. Наразі у державі триває запроваджений від 12 березня карантин. Він, серед іншого, передбачає закриття міжнародного та внутрішнього авіасполучення. На схожі заяви перевізників про відновлення сполучення в уряді вже реагували: там просять українців зачекати на офіційні заяви Кабміну та не поспішати купувати авіаквитки.

Інші компанії, які входять до групи Lufthansa (SWISS, Eurowings) також збираються розширювати графік у червні.

До кінця червня їхня загальна кількість рейсів на тиждень має зрости до 1800, що включатиме 160 маршрутів між містами країн Європи та 20 далеких перельотів.