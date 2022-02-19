Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa приостанавливает сообщение с украинской столицей. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба компании.
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Lufthansa приостанавливает авиасообщение с Киевом
Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года,
– отметили в компании.
Решение о дальнейших рейсах в Киев и из него Lufthansa примет позже.
О причинах приостановки авиарейсов в компании не сообщили. Однако там отметили, что "постоянно следят за ситуацией".
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