Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa приостанавливает сообщение с украинской столицей. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба компании.

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Lufthansa приостанавливает авиасообщение с Киевом

Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года,

– отметили в компании.

Решение о дальнейших рейсах в Киев и из него Lufthansa примет позже.

О причинах приостановки авиарейсов в компании не сообщили. Однако там отметили, что "постоянно следят за ситуацией".

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