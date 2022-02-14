О том, что рейсы в города Украины продолжают совершать, сообщили в пресс-службе компании. Вместе с тем в Lufthansa внимательно следят за ситуацией.
Ранее Норвежская авиакомпания Norwegian прекращает летать над Украиной
Lufthansa Group продолжает обслуживать свои направления в Украине
В настоящее время Lufthansa Group продолжает обслуживать свои направления в Украине. Это также соответствует оценке национальных и международных органов власти,
– сообщили в пресс-службе компании.
В Lufthansa говорят, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом, так что сейчас проводят мониторинг.
Отметим, что рейсы Lufthansa Group в Украину выполняют следующие авиакомпании:
- Lufthansa,
- SWISS,
- Austrian Airlines
- Eurowings.
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Проблемы в украинском авиапространстве: последние новости
- Норвежская компания Norwegian отменила полеты над территорией Украины – из-за ситуации безопасности.
- Нидерландские компании снова летают в Киев, в том числе среди них и – KLM. Этот перевозчик раньше отменял рейсы.
- МАУ отправляет пять Boeing 737-800 в Испанию из-за прекращения страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля 2022 года.
- Из-за угрозы вторжения России Turkish Airlines разрешила пассажирам бесплатно вернуть или обменять билеты в Украину.
- Между тем, правительство приняло решение о выделении из резервного фонда 16,6 миллиардов гривен для обеспечения бесперебойности полетов над Украиной.
Правительство выделило более 16 миллиардов на бесперебойные рейсы над Украиной: видео