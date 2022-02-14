О том, что рейсы в города Украины продолжают совершать, сообщили в пресс-службе компании. Вместе с тем в Lufthansa внимательно следят за ситуацией.

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Lufthansa Group продолжает обслуживать свои направления в Украине

В настоящее время Lufthansa Group продолжает обслуживать свои направления в Украине. Это также соответствует оценке национальных и международных органов власти,

– сообщили в пресс-службе компании.

В Lufthansa говорят, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом, так что сейчас проводят мониторинг.

Отметим, что рейсы Lufthansa Group в Украину выполняют следующие авиакомпании:

Lufthansa,

SWISS,

Austrian Airlines

Eurowings.

Обратите внимание! Самолеты Lufthansa Group летают в Киев, Львов и Одессу. Это 47 рейсов в неделю.

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