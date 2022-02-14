Про те, що рейси в міста України продовжують здійснювати, повідомили у пресслужбі компанії. Разом з тим у Lufthansa пильно стежать за ситуацією.

Раніше Норвезька авіакомпанія Norwegian припиняє літати над Україною

Lufthansa Group продовжує обслуговувати свої напрямки в Україні

Наразі Lufthansa Group продовжує обслуговувати свої напрямки в Україні. Це також відповідає оцінці національних та міжнародних органів влади,

– повідомили у пресслужбі компанії.

У Lufthansa кажуть, що безпека пасажирів та членів екіпажу є пріоритетом, отож наразі проводять моніторинг.

Зазначимо, що рейси Lufthansa Group в Україну виконують такі авіакомпанії:

Lufthansa,

SWISS,

Austrian Airlines

Eurowings.

Зверніть увагу! Літаки Lufthansa Group літають до Києва, Львова та Одеси. Це 47 рейсів на тиждень.

Читайте також Лукашенко погрожує закрити авіапростір для українських літаків

Проблеми в українському авіапросторі: останні новини

Норвезька компанія Norwegian скасувала польоти над територією України – через безпекову ситуацію.

Натомість нідерландські компанії знову літають до Києва, зокрема й серед них – KLM. Цей перевізник раніше скасовував рейси.

МАУ відправляє п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого 2022.

Через загрозу вторгнення Росії Turkish Airlines дозволила пасажирам безплатно повернути або обміняти квитки в Україну.

Тим часом уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду 16,6 мільярда гривень задля забезпечення безперебійності польотів над Україною.

Уряд виділив понад 16 мільярдів на безперебійні рейси над Україною: відео