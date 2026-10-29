В оккупированном Луганске вновь провели атаку на "Лугаком": в городе пропали интернет и связь

О атаке на объекты оператора сообщали местные каналы.

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Что известно о ночной атаке на "Лугаком"?

В оккупированном Луганске в ночь на 29 октября раздалась серия взрывов, а местные жители сообщали о пожарах в разных районах города.

Под повторный удар могла попасть инфраструктура оператора связи "Лугаком". В городе наблюдались перебои с интернетом.

Ночь взрывов в Луганске / Exilenova+

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В оккупационных источниках ранее опровергали информацию о том, что "Лугаком" расположен в многоэтажном здании в центре Луганска. Однако именно сюда попал один из беспилотников, и после этого начались перебои со связью.

Повторный удар по "Лугакому": смотрите видео

Напомним, объекты "Лугакома" уже подвергались ударам, 21 и 23 октября. Тогда оккупационная администрация подтверждала повреждения серверного и коммутационного оборудования. Понесла ли инфраструктура оператора новые повреждения и насколько серьезны перебои со связью, пока неизвестно.

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Несколько взрывов прогремели также в районе Камброда. В связи с последствиями инцидентов частично перекрывали улицу Почтовую и ограничивали движение возле больницы № 7. Российские источники писали о возможных пострадавших после попадания беспилотника в жилой многоэтажный дом в центре города, однако подтвержденных данных о количестве пострадавших нет.