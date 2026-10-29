В окупованому Луганську повторно атакували "Лугаком": у місті зникли інтернет і зв'язок

Повторний удар по оператору зв'язку в Луганську / Exilenova+
В окупованому Луганську в ніч на 29 жовтня повторно ударили по інфраструктурі оператора зв'язку "Лугаком". Після цього в місті виникли перебої з інтернетом.
Про атаку на об'єкти оператора повідомляли місцеві канали.
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Що відомо про нічну атаку на "Лугаком"?
В окупованому Луганську в ніч проти 29 жовтня пролунала серія вибухів, а місцеві жителі повідомляли про пожежі в різних районах міста.
Під повторний удар могла потрапити інфраструктура оператора зв'язку "Лугаком". У місті спостерігалися перебої з інтернетом.
Ніч вибухів у Луганську / Exilenova+
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В окупаційних джерелах раніше заперечували інформацію про те, що "Лугаком" розташований у багатоповерхівці в центрі Луганська. Однак саме сюди влучив один із безпілотників і після цього почалися перебої зі зв'язком.
Повторний удар по "Лугакому": дивіться відео
Нагадаємо, об'єкти "Лугакому" вже зазнавали ударів 21 та 23 жовтня. Тоді окупаційна адміністрація підтверджувала пошкодження серверного й комутаційного обладнання. Чи зазнала інфраструктура оператора нових пошкоджень і наскільки серйозними є перебої зі зв'язком, поки невідомо.
Кілька вибухів пролунали також у районі Камброда. У зв'язку з наслідками інцидентів частково перекривали вулицю Поштову та обмежували рух біля лікарні № 7. Російські джерела писали про можливих постраждалих після влучання безпілотника в житлову багатоповерхівку в центрі міста, однак підтверджених даних про кількість потерпілих немає.
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