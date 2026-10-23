Дрони вдарили по окупованому Луганську: під прицілом – об'єкти зв'язку

Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про атаку на Луганськ

Вибухи пролунали у Луганську близько 4 ранку.

Монітори пишуть, що, ймовірно, під прицілом були об'єкти зв'язку. Після атаки у частині міста зник зв'язок, а також почалися перебої з електропостачанням.

Місцеві ділилися відео із моментом удару по інфраструктурі поблизу вежі зв'язку.

Окупаційна влада наслідки атаки не коментувала.

Атака на Луганськ: дивіться відео

Нагадаємо, що 21 – 22 жовтня підрозділами Сил оборони України було уражено станцію радіоелектронної боротьби у районі населеного пункту Гулевка Брянської області, командно-спостережний пункт підрозділу у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області, пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області, а ще склад матеріально-технічних засобів в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині.