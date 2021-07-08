Суть европейской "парковой" парадигмы в том, что такие территории не рассматриваются лишь как места для зеленых насаждений.

Новая культура

Это – полноценные общественные пространства, открытые для людей, приходящих с разными целями и интересами. В том числе – для занятий физкультурой и спортом.

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Исходя из этого, к парку применимы требования как к месту социализации. Он должен быть интересен и подростку на скейтборде, и – маме с коляской.

Мне кажется, наши люди уже готовы воспринимать новую парковую культуру, с синтезом экологической и утилитарной функций. Находя для себя и возможность уединиться, и пространство для коммуникации, и – причастность к культурному ландшафту.

В этот контекст мы пытаемся вписать программу создания на Луганщине сети спортплощадок в рамках национального проекта Президента "Здоровая страна". Ее сущность – в создании на территории местных громад новых общественных пространств. Не просто спортивных, а универсальных, для интересного времяпровождения разных социальных групп.

Уже получили средства на 52 площадки, а за два года рассчитываем их построить 215. 80% стоимости предоставит государство, при условии 20% софинансирования громадой и областью. Право на участие в проекте получат самые эффективные и инициативные громады.

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Предусматриваем создание навигационной карты для активного вовлечения разных возрастных групп. Установим на тренажерах информационный стенды и QR-коды, чтобы через смартфон смотреть видеоинструкции упражнений. Обеспечим единую концепцию и дизайн площадок. Предъявим высочайшие требования по экологичности и безопасности, чтобы свести к минимуму риски несчастных случаев.

Привлечение государственных инвестиций в строительство оздоровительной инфраструктуры – не просто механизм обновления существующих тренажеров. Это – попытка привить на Луганщине европейские тренды общественных парковых пространств. Значительную часть спортплощадок разместим на территориях с зелеными насаждениями или в местах, где их обустроят в будущем.

Это могут быть небольшие скверы или палисадники, которые появятся благодаря новым спортивным локациям.

Пример Европы

Этот формат, кстати, отвечает современному тренду ухода от одного центрального парка. Европейские урбанисты считают, что для сбалансированного развития территорий в условиях децентрализации, помимо главного, важны так называемые карманные парки в разных частях громады.

Так обеспечивается эстетическое удовольствие и стимулируется физическая активность местных жителей. При этом, – комплексно оберегаются природные экосистемы и экономически укрепляются местные сообщества.

Слабым местом парковых зон в Украине является их фактическая доступность в определенные часы. Обратной стороной этого явления является их притягательность для антисоциальных элементов. Наличие же спортивной инфраструктуры повысит их общественную ценность и нивелирует риски безопасности. А со временем – вселит туда жизнь и поможет притягивать инвестиции.