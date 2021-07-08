Суть європейської "паркової" парадигми в тому, що такі території давно не розглядаються лише як місця для дерев і кущів.

Нова культура

Це – частина громадського простору, відкритого для людей, із різними інтересами. У тому числі – для занять фізкультурою і спортом.

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З огляду на це, до парку застосовують вимоги, як до місця соціалізації. Він має бути цікавий і підлітку на скейтборді, і – мамі з коляскою.

Мені здається, наші люди готові сприймати нову паркову культуру, з синтезом екологічної та утилітарної функцій. Аби знаходити і можливість усамітнитися, і – простір для комунікації, і – причетність до культурного ландшафту.

У цей контекст ми намагаємося вписати програму створення на Луганщині мережі спортмайданчиків у рамках національного проєкту Президента "Здорова країна". Її сутність – у створенні на території громад нових громадських просторів. Не просто спортивних, а універсальних, цікавих різним соціальним групам.

Вже отримали кошти на 52 майданчики, а за два роки розраховуємо їх побудувати близько 215. 80% вартості надає держава, за умови 20% співфінансування громадою і областю. Право на участь у проєкті отримають найбільш ініціативні громади.

Передбачаємо створення навігаційної карти для активного залучення різних вікових груп. Встановимо на тренажерах інформаційні стенди і QR-коди, аби через смартфон дивитися відеоінструкції вправ. Забезпечимо єдину концепцію і дизайн майданчиків. Встановимо найвищі вимоги екологічності та безпеки, аби звести до мінімуму ризики нещасних випадків.

Залучення державних інвестицій у будівництво оздоровчої інфраструктури – не просто механізм оновлення існуючих тренажерів. Це – спроба прищепити Луганщині європейські тренди громадського паркового простору. Значну частину спортмайданчиків розмістимо на зелених зонах або в місцях, де їх облаштують.

Це можуть бути невеликі сквери або палісадники, які з'являться завдяки новим спортивним локаціям.

Приклад Європи

Цей формат, до речі, відповідає сучасному тренду відходу від одного центрального парку. Європейські урбаністи вважають, що для збалансованого розвитку територій, окрім головного, важливі так звані кишенькові парки в різних частинах громади.

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Так забезпечується естетичне задоволення і стимулюється фізична активність місцевих мешканців. При цьому, – оберігаються природні екосистеми і економічно зміцнюються місцеві спільноти.

Слабким місцем паркових зон в Україні є фактична доступність у певні години. Зворотною стороною цього явища є їх привабливість для антисоціальних елементів. Натомість наявність спортивної інфраструктури підвищить їхню суспільну цінність і нівелює ризики безпеки. А згодом – вселить туди життя і буде притягувати інвестиції.